كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر أحد الأشخاص يروع آخر بكلب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشف الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بترويع آخر مستخدمًا كلب.

على خلفية تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تواجد أحد الأشخاص ممسكًا بيده "كلب" ويقوم بالعدو خلف شخص آخر مما أثار فزعه، بالفحص تبين أن الواقعة حدثت بدائرة مركز شرطة الحامول بمحافظة كفرالشيخ، وتبين أن مالك الكلب (طالب- سن 19، مقيم بدائرة المركز) وأن الشخص الآخر (طالب- سن 19، مقيم ببندر الحامول).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأطراف وبحوزة الأول الكلب ومناقشتهما حول المقطع، أقرا بأنهما أصدقاء وأن ما حدث بينهما كان على سبيل الدعابة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
في سياق آخر أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوي، البلاغ المقدم من شعبان سعيد المحامى بالنقض وكيلا عن نقابة المهن التمثيلية حول شائعة وفاة الفنان محمود ياسين لنيابة وسط القاهرة الكلية للتحقيق.

يذكر أن شعبان سعيد المحامي بالنقض، قد تقدم وكيلا عن الفنان أشرف ذكي نقيب الممثليين، ببلاغ للنائب العام ضد، مجهول، لتسببه في إذاعة شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

وقال المحامي في بلاغه الذي قيد تحت رقم 32291 عرائض الناىب العام، إن أسرة الفنان محمود ياسين فوجئت في يوم 10 يوليو الماضي، بوابل من الاتصالات التي تنعيهم في وفاة "يس"، وزيارات متتالية من الأقارب والاصدقاء لمساندتهم في حزنهم، وتصديق تلك الشائعة.

وأن الغرض من نشر هذه الأخبار هو الربح من خلال كثرة المتابعات على هذة الصفحات التي اعتادت على ترويج الشائعات، ومن ضمنها صفحة تحمل اسم الفنانة "رانيا محمود ياسين".

وأضاف، أن نقابة المهن التمثيلية تراعي مصالح اعضائها،،وتقف بجوارهم في المحن والشدائد، وهو الامر الذي ادعي الطالب لتقديم هذا البلاغ، متابعا "نحن نثق في النائب العام لضبط المجتمع من خلال القبض على المجرمين ومرتكبي الجرائم".

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