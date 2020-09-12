أحمد العوضى بشوق جمهوره بحلقته مع منى الشاذلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
يحرص الفنان أحمد العوضى على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد العوضى عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، برومو الحلقة الخاصة ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، وعلق قائلاً"الخميس الساعة ٩ على cbc مع منى الشاذلي".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد العوضي كان مسلسل "الاختيار" وشاركه البطولة أمير كرارة ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي

أخبار تهمك

تفاصيل عقد رمضان صبحي "الفلكي" مع بيراميدز

منذ أقل من ساعة

طلائع الجيش يكشف حقيقة اقتراب كريم طارق من الأهلي وبيراميدز

منذ ساعة و نصف

تريزيجيه يصنع هدفًا فى فوز أستون فيلا على مانشستر يونايتد وديًا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

نجم ليفربول يصدم برشلونة وكومان

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ ساعتين

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 18 ساعة

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 4 ساعات

هدف الأهلي وبيراميدز.. المقاصة يحدد سعر رحيل محمد إبراهيم

منذ أقل من نصف ساعة

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

منذ ساعتين و 16 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

الأهلي يرصد 2 مليون دولار لضم نجم الرجاء المغربي

05:34 م

عاجل.. السيسي يجتمع مع مستشاره لشئون الصحة بشأن كورونا

05:16 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

01:41 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟