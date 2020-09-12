نجم ليفربول يصدم برشلونة وكومان

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي رونالد كومان المدير الفنى الهولندى الجديد لبرشلونة الإسباني لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويستعد برشلونة لعودة بطولة الدوري الإسباني والذي يحمل لقبها غريمه التقليدي ريال مدريد.

ويرغب كومان فى تدعيم خط الوسط باللاعب فاينالدوم نجم ليفربول خلال الميركاتو الصيفي لضم عدد من اللاعبين الذي يستطيعوا أن ينفذوا تعليماته الفنيه.

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن فينالدوم نجم الريدز سوف يُجدد عقده مع ليفربول، حيث يريد النجم الهولندي البقاء ضمن صفوف الفريق الإنجليزي خلال السنوات القادمة.

يذكر أن ليفربول سيواجه ليدز يونايتد مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

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