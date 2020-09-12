تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري المصري

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:32 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب القاهرة الدولي مباراة نارية ستجمع بين فريق الزمالك وضيفه الإنتاج الحربي، غدا الأحد الموافق 13 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءً بتوقيت جرينتش.

ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الانتاج الحربي، لمصالحة الجماهير بعدما سقط في فخ التعادل أمام سموحة، بثلاثة أهداف لمثلهم، في الجولة الماضية.

وسيفتقد الأبيض في مواجهة الانتاج الحربي لخدمات كلا من؛ محمود علاء وحازم إمام ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة، بينما لم يتبين موقف أشرف بن شرقي من المشاركة في المباراة، حيث مازال يخضع اللاعب للبرنامج العلاجي بعد إصابته في العضلة الضامة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك أمام الانتاج الحربي:-

حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمود الونش، عبد الله جمعة، أحمد عيد، محمد عبد الغني
خط الوسط: فرجاني ساسي، طارق حامد
خط الوسط الهجومي: زيزو، مصطفى فتحي، محمد أوناجم
خط الهجوم: مصطفى محمد

ويحتل الزمالك المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة، وبفارق 19 نقطة عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر، فيما يأتي الانتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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