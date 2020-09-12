أرتيتا يُثني على أداء النني في مباراة فولهام

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:18 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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عبر ميكيل ارتيتا المدير الفني لأرسنال، عن سعادته البالغة بعد تحقيق الفوز على حساب فريق فولهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وقال أرتيتا في تصريحات صحفية: "‏أرغب برؤية فريقي مليء بالعزيمة والطاقة ويقوم بالأمور التي عملنا عليها في التدريبات، وهذا ما حدث اليوم أمام فولهام".

وأضاف: "جابريل لم يشارك منذ 6 أشهر قبل اليوم، والنني قدم أداء مميز، ةكان رائعًا منذ اليوم الأول من التدريبات، وأعرفه جيدًا وشاركت معه من قبل، واليوم كان استثنائيًا".

وأشار، عن اوباميانج: "‏أنا متفائل بأننا سنقوم بتجديد عقده، ونأمل أنه في الأيام القادمة بإمكاننا الحصول على بعض الأخبار الجيدة".

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