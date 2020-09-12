ضضتنفيذ 193 حالة تعدي على أملاك الدولة تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء للقليوبية

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، حملة إزالات مكبرة، تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء للمحافظة.

وشن العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، ورئيسا قريتي القلج وأبو زعبل والأقسام الهندسية، بحملة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بنطاق مدينة الخانكة، وقرية أبوزعبل، وقرية القلج، وأسفرت الحملات عن تنفيذ 193 حالة تعدي.

جاء ذلك في حضور قوات الأمن، برئاسة اللواء شريف الهامي مساعد مدير الأمن ومأموري كل من القسم والمركز وضباط المباحث.

وفي طوخ نفذ محمد الغنام رئيس قرية ميت كنانة حملة إزالة فورية لحالة تعدي على الأراضي الزراعية بناحية عزبة الإبيارى بدائرة الوحدة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
ضضتنفيذ 193 حالة تعدي على أملاك الدولة تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء للقليوبية
ضضتنفيذ 193 حالة تعدي على أملاك الدولة تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء للقليوبية
ضضتنفيذ 193 حالة تعدي على أملاك الدولة تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء للقليوبية
ضضتنفيذ 193 حالة تعدي على أملاك الدولة تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء للقليوبية

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