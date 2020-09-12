"لأول مرة منذ كورونا " اثار المنيا تستقبل سائح أمريكي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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زار سائح أمريكي، عدد من المعالم الأثرية بالمنيا، وذلك منذ ظهور جائحة كورونا.
وشملت زيارة السائح الأمريكي مقابر منطقة بني حسن في شرق النيل بمركز أبوقرقاص، وكنيسة السيدة العذراء الأثرية بمنطقة دير جبل الطير في شرق النيل بمركز سمالوط، وهي الكنيسة التي اختبات داخلها العائلة المقدسة في رحلتها إلي مصر هربا من بطش الرومان، وتشهد حاليا إجراء أعمال ترميم.

ومحافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها منطقة آثار الأشمونين شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومترا وتضم 39 من المقابر القديمة من عهد الدولة الوسطى.
وعلى جانب اخر أزالت الوحدات المحلية في المنيا، الإثنين، 29 مخالفة تعدي متنوعة، بينها 5 مخالفات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية لمساحة 2 قيراط و12 سهمًا بمركزي سمالوط والمنيا، و23 مخالفة تعدي بالبناء على أملاك الدولة لمساحة 3416 مترا، تم استردادها بمركزي مغاغة وأبوقرقاص.

تم تحرير محاضر بالمخالفات، وتولت النيابة العامة التصرف.

وعلى جانب اخر أعلنت الوحده المحليه لمركز ومدينة مطاي في شمال المنيا، عن إزالة 16 حالة تعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية والإصلاح الزراعي والطرق في نطاق مجلس قروي حلوة، علي مساحة 12 قيراط و5 سهم، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية لتنفيذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.

وقد واصلت الوحدات المحلية عمل حصر للأبنية المخالفة ووضع علامات إرشادية علي واجهات العقارات المخالفه، وحذرت من عدم التقدم بطلبات المصالحات التى تنتهى نهاية الشهر الجارى.

وقال خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، إن الحملات تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الذى وجه باستمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة في تنظيم الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع قوات الأمن والجهات المعنية، إذ شدد على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية

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