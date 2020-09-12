تفاصيل بدء التجارب السريرية على لقاحات كورونا في مصر (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى حمدي، مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، إن التجارب السريرية للقاحات كورونا تمر بثلاث مراحل، المرحلة السريرية الأولى تستهدف الوصول إلى مدى أمان هذا اللقاح عند استخدامه على البشر، وتم الانتهاء منها، والمرحلة السريرية الثانية والتي تستهدف التحقق من فاعلية اللقاح عند استخدامه على البشر، وتم الانتهاء منها أيضًا.

وأضاف "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الفضائية المصرية، اليوم السبت، أن المرحلة السريرية الثالثة وهي الأكثر اهمية، وتستهدف التحقق من فاعلية وأمان اللقاح على نطاق واسع بين المتطوعين في عدة دول بالشرق الأوسط ومنطقة الخليج، والتي يتبعها مباشرةً مرحلة الموافقة النهائية والدخول في مرحلة انتاج اللقاح.

وتابع مدير مركز التطعيمات بالمصل واللقاح، أن مصر كان لها نصيب المشاركة في هذه التجارب من خلال إجراء التجارب السريرية بالمرحلة الثالثة على 6 آلاف متطوع والتي تستهدف أن يكون لمصر دور في التحقق من أمان وفاعلية اللقاح، حتي يكون لمصر الأولوية حال الموافقة على اللقاح في استقدام اللقاح الفعلي بعد التحقق من فاعليته وأمانه.

ونوه، بأن الشركة القائمة على الدراسة تستهدف متابعة المتطوع لمدة عام بعد تناوله التطعيم، موضحًا أن المتطوع يحصل على جرعتين بينهما فترة 21-28 يوم، ويتم متابعته بإجراء الفحوص المعملية لإثبات فاعلية اللقاح في انتاج أجسام مناعية مضادة لفيروس كورونا.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه بداية من اليوم السبت، سيتم البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين، جرى ثبات فعليتهما في المرحلة الأولى والثانية والثالثة أيضًا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية، موضحة أن هناك أكثر من 135 لقاحًا دخل في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة.

وأوضحت "زايد"، خلال تصريحات تليفزيونية، أمس الجمعة، أن الفرق بين المرحلة الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة، وأنها تعطي مناعة ويتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.

وتابعت: "بالنسبة لـ7 لقاحات الذين وصلوا للمرحلة الثالثة اشتغلنا مع التحالف الدولي للقاحات والأمصال ودخلنا في تحالف كبير جدًا في جنيف، حتى يؤمن لنا احتياجاتنا وحجز لنا 30 مليون جرعة، وبكرة هنبدأ ندشن المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية لنوعين من لقاحات كورونا مع بعض دول العالم".

وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه بدء من الغد سيدعون المتطوعين حتى يجروا عليهم اختبارات نوعين من اللقاحات، مضيفة: "دول لقاحين تبع شركة صينية بتعطي التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال ومن الشركات الرائدة في مجال اللقاحات".

واستكملت: "شكلت بقرار وزيرة الصحة مجموعة عمل قومي من وزارة الصحة والخدمات الطبية ووزارة العدل وهيئة الدواء للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات والإشراف على المرحلة الثالثة".

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر من الدولة المشهود لها عالميًا بكفاءة إدارة الأزمة، فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، قائلة: "مصر من الدولة المشهود لها بإدارة الأزمة بشكل كويس، وإحنا يهمنا إنقاذ الأرواح".

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