أرقام النني في مشاركته الأولى مع أرسنال

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:05 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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شارك الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في المباراة الأولى التي تغلب فيها فريقه على فيكارج رود لحساب مباريات الجولة الأولى من البريميرليج بثلاثية نظيفة.

ماذا قدم النني في مباراته الأولى مع أرسنال ؟

خاض النني المباراة كاملة ولعب تسعين دقيقة سدد خلالها على المرمى في مناسبة وحيدة فيما مرر 64 تمريرة وبلغت نسبة دقة تمريراته 93.8% .

وقطع الفرعون المصري الكرة في أربعة مناسبات فيما تحصل على خطأ واحد لصالحه ليحصل على تقييم 7.8.

 وسجل ثلاثية الأرسنال في هذه المباراة الفرنسي لاكازيت والمدافع جابرييل والجابوني بيير إيميريك أوباميانج.

ليحصد بذلك رفقاء أرتيتا أولى ثلاثة نقاط في طريقهم للمنافسة على لقب البريميرليج الموسم الجاري.

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النني الجوله الاولى أرسنال

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