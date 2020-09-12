رئيس مدينة أبشواى بالفيوم: استمرار أعمال لجان الحصر بالمدينة والقرى (فيديو)

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تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم

، بشأن أستمرار العمل يومي الجمعة والسبت.



تابع الأستاذ مراد مسعود، رئيس مركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، أنتظام سير العمل بملف التصالح وأستمرار أستقبال المواطنين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وقاعة الإجتماعات وانتظام عمل عدد 4 خزائن تسهيلا على المواطنين ولتغطية الأعداد المتزايدة من المواطنين المقبلين على الاستفادة من القانون، تحت إشراف الأستاذ شعبان عمر، سكرتير عام المركز، والمهندس محمد معوض، مدير الإدارة الهندسية.



وتم استمرار أعمال لجان الحصر بالمدينة والقري،وبحضور رؤساء القري لحصر كافة المباني المخالفة والتنبيه على أصحابها بأنه سيتم الإزالة فورا في حال عدم تقدمهم للتصالح ومراجعة الإيصالات الدالة على سداد جدية التصالح ومطابقتها بالأرقام المدونة على المباني، تحت إشراف الأستاذ وصفي الشيمي، نائب رئيس المركز لشئون القري.



وأكد رئيس المدينة انه تم بدء العمل بتمهيد الطريق الربع دائري من ناحية طريق قرية النصارية بعد تفقد رئيس المركز واللجنة الهندسية والتوجيه بالبدء في أعمال الكوبري الثالث والأخير بعرض 60 متر، ووضع التصميم الأخير لتنفيذ الكوبري وتنفيذ الطريق، تحت إشراف الأستاذ محمد موسي، نائب رئيس المركز لشئون المدينة.



كما تم متابعة أعمال النظافة اليومية ورفع 550 طن قمامة ومخلفات يومي الجمعة والسبت من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والقري ومتابعة أعمال الجمعيات الأهلية للجمع السكني

تحت إشراف الأستاذ محمود فتح الباب، نائب رئيس المركز لشئون النظافة والإشغالات.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس" كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن " 105 "، و" 15335 " ورقم الواتساب " 01553105105 ".