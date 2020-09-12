محافظ القليوبية يصدر 5 قرارات هامة بشأن مخالفات البناء

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، عن 5 تصريحات هامه بشأن مخالفات البناء وتقنين الأوضاع خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتتمثل في أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تم تلقيها حتى الآن 112721 طلب تصالح واستمرار تلقي طلبات التصالح على مدار الساعة حتى في أيام العطلات الرسمية تيسيرا على المواطنين والبناء المخالف جريمة في حق الأجيال القادمة بإهدار ثرواتها الطبيعية نتيجة تآكل جزء من أجود الأراضي الزراعية وبنها والخصوص أكبر مدن القليوبية في مخالفات المباني وحصيلة عوائد التصالح في بعض مخالفات البناء إلى دعم البنية التحتية والتي تخدم مصالح المواطن.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اكد أن توجيهات الرئيس السيسي واضحة بالانحياز الى المواطن اولا حيث تم إصدار توجيه إلى المحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح وحدث تخفيض يتراوح بين 10 و55% من القيم المحددة.

وفي بشرى سارة اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم خصم 25% قيمة جدية التصالح للمواطن الذي يسدد مخالفات البناء كاملا دون تقسيط مؤكدا "احنا مفيش عداء بيننا وبين المواطن " و" مش هنزيل بيت فيه سكان يعيشون فيه "