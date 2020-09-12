اسقف ملوى يشدد على الإلتزام بالملابس اللائقة خلال صلوات الزفاف

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أصدر الأنبا ديمتريوس، أسقف إيبارشية ملوي للأقباط الأرثوذكس، جنوب محافظة المنيا، قرارا بضرورة الإلتزام بالملابس اللائقة والمحتشمة خلال صلوات الزفاف "الأفراح"، انطلاقا من قول الكتاب المقدس: "ببيتك تليق القداسة يا رب إلى طول الأيام" (مز 93: 5).

قال الأسقف في بيان صادر عن المطرانية، إنه لما كانت صلوات الإكليل المقدس من ضمن أسرار الكنيسة السبعة التي تتم بحلول الروح القدس، لزم التنبيه بضرورة: "الحضور في الموعد المحدد دون تأخير، الحفاظ على النظام والهدوء أثناء الصلاة، الحضور بملابس لائقة خلال طقس الإكليل بالنسبة للعروس".

وأضاف الأنبا ديمتريوس: "وكذلك بالنسبة للفتيات والسيدات عملا بما قاله معلمنا بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس: (وكذلك أن النساء يزين ذواتهن بلباس الحشمة، مع ورع وتعقل) (1تي 2: 9).
كذلك التنبيه على الشباب بعدم إرتداء (البنطلون المقطع أو القصير)".

وأشار الأسقف إلى أن عدد الحضور المسموح به لا يزيد عن 30 فردا شاملا العروسين مع مراعاة الشروط الصحية، وأن يكون الحضور بالكمامة ويمنع المصافحة أو التقبيل ويراعى التباعد الاجتماعي.

ولفت البيان إلي أنه في حالة عدم الإلتزام يتم مصادرة مبلغ التأمين دون استثناءات وعلى مسؤولي الأمن بالكنيسة متابعة تنفيذ هذا القرار.

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