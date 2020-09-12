تأجيل محاكمة متهم بقضية أحداث قسم مدينة نصر

السبت 12/سبتمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة متهم فى إعادة محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول، مدينة نصر"، لـ 14 نوفمبر للمرافعة.


صدر القرار برئاسة محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللى،


وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

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