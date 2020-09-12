الإمارات تحقق فائضا في الميزانية 2.65 مليار دولار في الربع الثاني

ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية أن الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة حققت فائضا في الميزانية للربع الثاني بنحو 9.75 مليار درهم (2.65 مليار دولار)، ارتفاعا من فائض 1.8 مليار درهم في الربع الأول، بحسب "رويترز" .





وذكرت وام نقلا عن تقرير لوزارة المالية أن الإيرادات في الربع الثاني بلغت 34.744 مليار درهم والمصروفات 24.997 مليار درهم.