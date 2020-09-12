الإمارات تحقق فائضا في الميزانية 2.65 مليار دولار في الربع الثاني

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:43 م
بوابة الفجر
Advertisements
ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية أن الحكومة الاتحادية بدولة الإمارات العربية المتحدة حققت فائضا في الميزانية للربع الثاني بنحو 9.75 مليار درهم (2.65 مليار دولار)، ارتفاعا من فائض 1.8 مليار درهم في الربع الأول، بحسب "رويترز" .

وذكرت وام نقلا عن تقرير لوزارة المالية أن الإيرادات في الربع الثاني بلغت 34.744 مليار درهم والمصروفات 24.997 مليار درهم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الامارات الاقتصاد الاماراتي اخبار الاقتصاد الاماراتي اليوم

أخبار تهمك

الأهلي يتحرك لإنقاذ صالح جمعة بعد أزمة "حادث الزمالك"

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ نصف ساعة

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 15 ساعة

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ ساعة

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يجهز مفاجأة في صيف 2021

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

03:31 م

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

02:57 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

01:41 م

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

03:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟