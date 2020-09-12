تركيا تجري مناورات بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:57 م
بوابة الفجر
وكالات
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أجرت السلطات التركية، اليوم السبت، مناورات بحرية تشمل الرمايا بالذخيرة الحية قبالة سواحل قبرص، على خلفية تصعيد التوترات في شرق المتوسط، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وفي وقت سابق، أجرت تركيا تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص على مدى الأسبوعين المقبلين، وسط تصاعد التوتر مع اليونان بشأن المطالبات المتنازع عليها بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط.

 

وقد اندلع النزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، بعد أن اتفق البلدان على اتفاقيات متنافسة على حدودهما البحرية مع ليبيا ومصر، وأرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه المتنازع عليها هذا الشهر.

 

وقد أجرى الجانبان تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط، مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة.

 

قبل أسبوعين اصطدمت فرقاطات يونانية وتركية كانت تراقب سفينة مسح النفط والغاز التركية Oruc Reis، وقالت وزارة الدفاع التركية إن طائرات F-16 التركية منعت يوم الخميس ست طائرات يونانية من طراز F-16 من دخول منطقة تعمل فيها تركيا.

 

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مناورات قبرص حلف الشمال الأطلسى توترات شرق المتوسط تركيا

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