السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، طرحها المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد 715 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من نوفمبر2020 حتى يناير 2021.


وأوضح المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس محافظ المؤسسة العامة للحبوب، أن الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة، بواقع ست بواخر لميناء جدة الإسلامي، وخمس لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان. وأفاد بأن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد، تأتي في إطار خطة المؤسسة للمحافظة على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

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