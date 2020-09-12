محمد النني يقدم أوراق اعتماده في "ثلاثية" أرسنال على فولهام

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:34 م
محمد النني
محمد النني
علي ماهر حلمي
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حقق نادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني فوزا هاما بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميير ليج ".

 

وشارك اللاعب الدولي المصري محمد النني فى المباراة كاملة والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فولهام بالعاصمة الإنجليزية لندن والذي ظهر بمستوى مميز نال إعجاب مدربه أرتيتا حتى أنه قام بتغيير زميله تشاكا وأبقى على النني.

 

وشهدت المباراة سيطرة تامة من نادي آرسنال الذي افتتح التسجيل عن طريق المهاجم الدولي الفرنسي لاكازيت وسجل الهدف الثاني المدافع البرازيلي جابريل بينما سجل المهاجم الجابوني أوباميانج الهدف الثالث.

 

كما شهدت المباراة تألق كبير للاعب الدولي البرازيلي ويليان الذي صنع ثلاثة أهداف فى أول مباراة رسمية له بقميص نادي آرسنال.

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