أستاذ إدارة: التعدي على الأراضي أحد معوقات التنمية (فيديو)

قال الدكتور أحمد جنيدي، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إن التعدي على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي والغير مخطط من ضمن معوقات التنمية في مصر، منوهًا بأن حجم التعدي على الأراضي الزراعية وصل من يناير 2011 حتى يوليو 2019 لـ 2 مليون و900 ألف حالة تعدي، وتم فقدان 90 ألف فدان أراضي زراعية من اجود الأراضي، مما أدى لانخفاض الانتاج الغذائي.





وأوضح "جنيدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أنه كان هناك ضرورة لتدخل الدولة بتشريع حازم للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وتم إصدار قانون التصالح بمخالفات البناء، موضحًا أن مؤتمر رئيس الوزراء يبعث رسالة مفادها أن الدولة والحكومة تشعر بآلام وشكاوى المواطنين، وهناك متابعة دقيقة وتواصل حقيقي أدى للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتم مراجعة تقديرات الأسعار الأولية.





وتابع أستاذ الإدارة الاستراتيجية، أن التصالح في مخالفات البناء يعود بالنفع على الدولة والمواطن، حيث انه يكون له مردود على تطوير البنية التحتية وإيقاف النمو العشوائي، ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية، مناشدًا المواطنين بالتكاتف والمساندة للوصول بمصر لمصاف الدول المتقدمة.





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.





وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..





- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي