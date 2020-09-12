أستاذ إدارة: التعدي على الأراضي أحد معوقات التنمية (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:36 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور أحمد جنيدي، أستاذ الإدارة الاستراتيجية، إن التعدي على الأراضي الزراعية والبناء العشوائي والغير مخطط من ضمن معوقات التنمية في مصر، منوهًا بأن حجم التعدي على الأراضي الزراعية وصل من يناير 2011 حتى يوليو 2019 لـ 2 مليون و900 ألف حالة تعدي، وتم فقدان 90 ألف فدان أراضي زراعية من اجود الأراضي، مما أدى لانخفاض الانتاج الغذائي.

وأوضح "جنيدي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم السبت، أنه كان هناك ضرورة لتدخل الدولة بتشريع حازم للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وتم إصدار قانون التصالح بمخالفات البناء، موضحًا أن مؤتمر رئيس الوزراء يبعث رسالة مفادها أن الدولة والحكومة تشعر بآلام وشكاوى المواطنين، وهناك متابعة دقيقة وتواصل حقيقي أدى للاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وتم مراجعة تقديرات الأسعار الأولية. 

وتابع أستاذ الإدارة الاستراتيجية، أن التصالح في مخالفات البناء يعود بالنفع على الدولة والمواطن، حيث انه يكون له مردود على تطوير البنية التحتية وإيقاف النمو العشوائي، ويساهم في تحقيق تنمية مستدامة حقيقية، مناشدًا المواطنين بالتكاتف والمساندة للوصول بمصر لمصاف الدول المتقدمة.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا 
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات البناء قيمة التصالح بوابة الفجر الفجر الاراضى الزراعيه أخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ نصف ساعة

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 15 ساعة

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

منذ ساعة الا ربع

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

منذ ساعتين و 7 دقيقة

ريال مدريد يجهز مفاجأة في صيف 2021

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنقاذ صالح جمعة بعد أزمة "حادث الزمالك"

منذ أقل من ساعتين

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

تنفيذ 531 إزالة تعديات على أراضي الدقهلية

الأجهزة الأمنية والتنفيذية تواصل حملات إزالة التعديات من على أملاك الدولة

محافظ الدقهلية: نفذنا 1519 إزالة تعد واستردينا 89 فدان زراعة

حملات إزالة للأراضي الزراعية وأملاك الدولة بيوسف الصديق و أطسا وسنورس والفيوم وطامية

محافظ الإسكندرية: حصلنا نصف مليار جنيه من قيمة التصالح لمخالفات البناء

إزالة 171 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية في قنا

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

03:31 م

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

02:57 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

01:41 م

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

03:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟