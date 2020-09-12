مايا دياب تعبر عن حزنها لانفجار بيروت وتعلق " نحن ما راح ننسي"

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أعربت الفنانة مايا دياب ، اليوم السبت، عن حزنها الشديد لما تعرضت لها لبنان من حرائق شديدة.



حيث كتبت : عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام : نهار الثلاثاء يصادف مرور ذكرى الأربعين يوم علي انفجار بيروت خلينا كلنا نلتقي علي شاشة إم تي ڤي 9:20 المسا بتوقيت بيروت لنتذكر سوا الضحايا والجرحي والعائلات المتضررة ونقول للمسئولين إذا أنتم نسيتوا نحن ما راح ننسا.



اندلع حريق في مرفأ بيروت، الخميس، مطلقا عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية، وذلك بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به.



الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي أدى إلى مقتل 191 شخصا وجرح أكثر من 7500 شخص، وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن، وتدمير آلاف الوحدات السكنية.





يذكر أن آخر أعمال النجمة مايا دياب طرحها لأغنية "يابا يابا"، والتي حققت نجاحا كبيرا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات مؤمن راجح والحان وتوزيع مودير منير، وهو من إخراج كريستال يونس.

