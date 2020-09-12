حكم بالمؤبد.. تسلسل زمني لمحاكمة قيادات الإخوان في اقتحام قسم العرب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 03:33 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements
أسدلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم السبت، الستار في إعادة محاكمة، "أحداث قسم شرطة العرب"، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و9 آخرين، في اتهامهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.

ويرصد "الفجر"، تسلسل زمني لمحاكمة قيادات الإخوان في أحداث اقتحام قسم العرب، بعد الحكم بالمؤبد.

أولى جلسات إعادة المحاكمة 

ترجع أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في "أحداث قسم شرطة العرب"، إلى 6 سبتمبر 2017م، أمام محكمة جنايات بور سعيد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم بعد قبول طعنهم.

سماع المتهمين 

وفي 26 نوفمبر 2017م، أقيمت جلسات سماع المتهمين في إعادة المحاكمة.

سماع الشهود

كما عقدت جلسات سماع الشهود في إعادة محاكمة المتهمين في "أحداث قسم شرطة العرب".

مرافعة الدفاع

وفي 13 مارس 2018م، بدأت جلسات مرافعة الدفاع، في إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.

أقوال الشهود 

وفي 26 سبتمبر الماضي، استمعت محكمة جنايات بورسعيد، لأقوال الشهود في إعادة محاكمة "أحداث قسم شرطة العرب".

إخلاء سبيل 5 متهمين

وقررت المحكمة إخلاء سبيل 5 متهمين لقضائهم مدة العقوبة، في 27 يونيو الماضي، وتأجيل إعادة محاكمة محمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لجلسة 11 يوليو لاستكمال المرافعة.

حجز المحاكمة للنطق

وفي 11 يوليو المنصرم، قررت المحكمة، حجز إعادة المحاكمة لجلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم.

المؤبد للمتهمين 

وأخيرًا، قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و9 آخرين في إعادة محاكمتهم، في "أحداث قسم شرطة العرب".

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين، اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتدبير تجمهر مخالف للقانون، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وحيازة مفرقعات، وحيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، وحيازة ذخيرة بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات.

كما اتهموا بالقتل العمد لـ5 أشخاص، والتحريض عليه، والشروع فى قتل 70 آخرين، والتحريض عليه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتأثير على رجال السلطة العامة، وسرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، ونشر الفوضى والتحريض على العنف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قيادات الاخوان قسم العرب الحكم بالمؤبد اقتحام قسم اخر الاخبار

أخبار تهمك

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يجهز مفاجأة في صيف 2021

منذ ساعتين

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

منذ أقل من نصف ساعة

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعتين و 46 دقيقة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

منذ 42 دقيقة

الأهلي يتحرك لإنقاذ صالح جمعة بعد أزمة "حادث الزمالك"

منذ أقل من ساعتين

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 16 ساعة

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

منذ ساعة و نصف

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين بـ"أحداث قسم العرب" لـ 22 سبتمبر

اليوم.. فض الأحراز بمحاكمة بديع وآخرين في أحداث "قسم العرب"

تأجيل محاكمة بديع وآخرين في"أحداث قسم العرب"

اليوم.. سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة بديع و46 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب"

عاجل.. تأجيل محاكمة "بديع" و46 آخرين في أحداث قسم العرب لـ26 سبتمبر

أحكام نهائية.. السجل الجنائي لمحمد البلتاجي خلف الظلام

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:01 م

الأهلي يتفوق على بيراميدز والزمالك في صفقة "البلايلي"

إنبي يحدد سعر أسامة جلال.. وصدمة في الأهلي

03:31 م

رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

02:57 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

01:41 م

أوباميانج يحطم رقم محمد صلاح

03:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟