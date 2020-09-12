حكم بالمؤبد.. تسلسل زمني لمحاكمة قيادات الإخوان في اقتحام قسم العرب



ترجع أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين في "أحداث قسم شرطة العرب"، إلى 6 سبتمبر 2017م، أمام محكمة جنايات بور سعيد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم بعد قبول طعنهم.



سماع المتهمين



وفي 26 نوفمبر 2017م، أقيمت جلسات سماع المتهمين في إعادة المحاكمة.



سماع الشهود



كما عقدت جلسات سماع الشهود في إعادة محاكمة المتهمين في "أحداث قسم شرطة العرب".



مرافعة الدفاع



وفي 13 مارس 2018م، بدأت جلسات مرافعة الدفاع، في إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.



أقوال الشهود



وفي 26 سبتمبر الماضي، استمعت محكمة جنايات بورسعيد، لأقوال الشهود في إعادة محاكمة "أحداث قسم شرطة العرب".



إخلاء سبيل 5 متهمين



وقررت المحكمة إخلاء سبيل 5 متهمين لقضائهم مدة العقوبة، في 27 يونيو الماضي، وتأجيل إعادة محاكمة محمد بديع وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى و44 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، لجلسة 11 يوليو لاستكمال المرافعة.



حجز المحاكمة للنطق



وفي 11 يوليو المنصرم، قررت المحكمة، حجز إعادة المحاكمة لجلسة 12 سبتمبر للنطق بالحكم.



المؤبد للمتهمين



وأخيرًا، قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و9 آخرين في إعادة محاكمتهم، في "أحداث قسم شرطة العرب".



ووجهت النيابة العامة، للمتهمين، اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية، بغرض تعطيل العمل بأحكام القانون والدستور، وتدبير تجمهر مخالف للقانون، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وحيازة مفرقعات، وحيازة أسلحة نارية بغير ترخيص، وحيازة ذخيرة بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بغير ترخيص، ومقاومة السلطات.



كما اتهموا بالقتل العمد لـ5 أشخاص، والتحريض عليه، والشروع فى قتل 70 آخرين، والتحريض عليه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتأثير على رجال السلطة العامة، وسرقة الأسلحة والذخيرة من قسم شرطة العرب، ونشر الفوضى والتحريض على العنف.

أسدلت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، اليوم السبت، الستار في إعادة محاكمة، "أحداث قسم شرطة العرب"، بالسجن المؤبد لمحمد بديع، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، و9 آخرين، في اتهامهم بالتحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وترويع المواطنين.ويرصد "الفجر"، تسلسل زمني لمحاكمة قيادات الإخوان في أحداث اقتحام قسم العرب، بعد الحكم بالمؤبد.أولى جلسات إعادة المحاكمة