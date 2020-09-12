بالفسفوري.. هنا الزاهد تبهر محبيها في أحدث ظهور

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غازلت الفنانة هنا الزاهد محبيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام.



وظهرت هنا بالصورة جميلة كعادتها مرتدية بنطلون چينز أزرق ، وتوب فسفوري ، وستارة علي الوسط ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها.



وتفاعل الكثير مع الصورة وتعددت التعليقات منها " أحلي باربي يا قمر" .



يشار أن الفنانة هنا الزاهد تظهر، لأول مرة في حياتها كمقدمة برامج، في برنامجها الترفيهي الجديد “هزر فزر” وذلك من خلال شاشة قناة “CBC”، وتستضيف كوكبة من النجوم.



والجدير ذكره أن آخر أعمال هنا فيلم "الغسالة" ، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة إصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.



"الغسالة" تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا.