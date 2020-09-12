روسيا تعتزم جمع 72.3 مليار دولار خلال 2020

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
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أظهرت مسودة وثيقة اليوم أن روسيا تعتزم جمع ما إجماليه 5.41 تريليون روبل (72.3 مليار دولار) هذا العام بالإضافة إلى الإنفاق من صندوقها الوطني للثروة للمساهمة في تغطية عجز الميزانية المتوقع عند 4.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


وبحسب وثيقة اطلعت عليها "رويترز، فإن من المتوقع أن تنخفض الخطة الإجمالية للاقتراض، التي تشمل طرح سندات حكومية بالروبل وتمويلا خارجيا، إلى 3.82 تريليون روبل في العام المقبل، إذ من المتوقع أن ينكمش عجز الميزانية إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.


وتخطط روسيا لأن تنفق إجمالا 483.7 مليار روبل من صندوق الثروة الوطني في 2020-2021 للمساعدة في تمويل العجز.


وتفيد الوثيقة أنه يُتوقع ارتفاع نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 18.5 في المائة في العام الجاري وإلى 21 في المائة في 2023 من 12.3 في المائة في 2019. وامتنعت وزارة المالية عن التعليق.

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