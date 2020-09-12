عجز الميزانية الأمريكية يتجاوز 3 تريليونات دولار

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة إن جائحة فيروس كورونا دفعت عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة إلى ما يزيد عن ثلاثة تريليونات دولار في أول 11 شهرا من السنة المالية 2020، وهو ما يزيد على ضعفي الرقم القياسي السابق لعام بأكمله.


وكان عجز الميزانية لأغسطس 200 مليار دولار، وهو غير بعيد عن العجز في أغسطس آب 2019، وأقل من 245 مليار دولار توقعها المحللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

والعجز البالغ 3.007 تريليون دولار منذ بداية العام هو تقريبا ثلاثة أمثال عجز 1.067 تريليون دولار في نفس الفترة قبل عام، وهو ناجم عن زيادة هائلة في الإنفاق الحكومي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا.


كان الرقم القياسي السابق للعجز في فترة 11 شهرا 1.37 تريليون دولار، والذي أعلنته وزارة الخزانة في 2009 خلال الأزمة والركود الماليين. وكان إجمالي عجز الميزانية في 2009 بأكملها 1.4 تريليون دولار.

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