رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي
السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:57 م
محمد الصو
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة جديدة مع مسؤولي النادي، عقب الاقتراب من حسم الدوري رسميًا.
ويأتي قرار فايلر، بعقد الجلسة من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة واستعدادات الفريق لمواجهتي الوداد المغربي الشهر المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
من ناحية أخرى يأمل فايلر، في حسم بعض الملفات الخاصة بعودة اللاعبين المعارين وكذلك الصفقات الجديدة وبعض اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء.
وينتظر الأهلي التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري، في حال الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.
ويأتي قرار فايلر، بعقد الجلسة من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة واستعدادات الفريق لمواجهتي الوداد المغربي الشهر المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
من ناحية أخرى يأمل فايلر، في حسم بعض الملفات الخاصة بعودة اللاعبين المعارين وكذلك الصفقات الجديدة وبعض اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء.
وينتظر الأهلي التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري، في حال الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.
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