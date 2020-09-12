رينيه فايلر يبحث عن حلول مع إدارة الأهلي

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:57 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
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قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقد جلسة جديدة مع مسؤولي النادي، عقب الاقتراب من حسم الدوري رسميًا.

ويأتي قرار فايلر، بعقد الجلسة من أجل الحديث عن بعض الأمور الفنية المتعلقة بالمرحلة المقبلة واستعدادات الفريق لمواجهتي الوداد المغربي الشهر المقبل، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

من ناحية أخرى يأمل فايلر، في حسم بعض الملفات الخاصة بعودة اللاعبين المعارين وكذلك الصفقات الجديدة وبعض اللاعبين المرشحين للرحيل عن القلعة الحمراء.

وينتظر الأهلي التتويج رسميًا بلقب الدوري المصري، في حال الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.

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