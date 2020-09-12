في "معكم" منى الشاذلي.. العوضي يتحدث عن زواجه من ياسمين عبد العزيز لأول مرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:42 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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يحل الفنان أحمد العوضي ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث العوضي لأول مرة عن زواجه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، كاشفا كواليس ارتباطهما، وبدايات قصة الحب التي جمعت بينهما. كما طرح عليه الجمهور العديد من الأسئلة حول تفاصيل الزواج والمهر والتعامل مع الاختلافات بين شخصيتيهما في الحقيقة.

يذاع برنامج "معكم" يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، على قناة cbc، في تمام الساعة التاسعة مساء.

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