بالأزرق.. هدي المفتي تخطف الأنظار في أحدث ظهور





يذكر ان آخر أعمال هدى المفتي، مسلسل "فلانتينو" وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته الزعيم عادل إمام ودلال عبد العزيز وحمدي المرغني وراندا البحيري، والمسلسل من إخراج رامي إمام.





تحرص هدي المفتي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".ونشرت هدي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت بالصورة ، بإطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأزرق ، وعلقت قائله :"صباح الخير ".