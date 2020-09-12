بإطلالة غريبة.. سمية الخشاب تثير دهشة جمهورها

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة سمية الخشاب، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشرت سمية الخشاب، عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة غريبة وجديدة، حيث ارتدت نظارة ملونة، وبلوزة سوداء، من داخل سيارتها، وعلقت قائلة"مساء الخير حبايبي".


يذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب، مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، والتي عرضت ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.


مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، بطولة أحمد آدم، سمية الخشاب، سامح حسين، حجاج عبدالعظيم، مروة عبدالمنعم، مصطفى هريدي، ومن تأليف محمد نبوي، وإخراج محسن رزق.

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