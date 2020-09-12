ريال مدريد يجهز مفاجأة في صيف 2021

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:23 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يخطط للمشاركة بقوة في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة في 2021 وذلك بعد أن قرر الملكي عدم التعاقد مع نجوم جديدة في الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد وضع هدفًا واحداً في الصيف الحالي وهو بيع اللاعبين وإعادة استثمار المبالغ التي يحصل عليها في التعاقد مع نجوم جديدة لكن في صيف 2021.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مسئولي الملكي تمكنوا من إعارة داني سيبايوس وإبراهيم دياز في حين تمكنوا من بيع خيمس رودريجيز كما يعملون على بيع ماريانو دياز وجاريث بيل وبورخا مايورال.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع كلا مت كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا ودايوت أوباميكانو في صيف 2021.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد سوف تسمح لريال مدريد بالحفاظ على إستراتيجيته الخاصة بالانتقالات على قيد الحياة.

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