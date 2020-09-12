بصورة نادرة.. أحمد السقا يستعيد ذكرياته مع فيلم "مافيا"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد السقا، على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر أحمد السقا، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له قديمة من فيلم "مافيا"، مع طفل صغير، وعلق قائلاً"من فيلم مافيا.. ربنا يحفظك ويحرسك".


يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا، فيلم "هروب اضطرارى" وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.

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