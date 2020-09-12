خطوة بخطوة.. طرق التقديم للكشف الطبي لمرشحي انتخابات النواب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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قبيل بدء الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، فهناك عددًا من الإجراءات للتقديم للكشف الطبي للمرشحين، عبر عدة طرق.

ويرصد "الفجر"، طرق التقديم للكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب.

١. يبدأ التسجيل لإجراء الكشف الطبي لمرشحي انتخابات مجلس النواب، بعد إعلان موعد بدء تلقي طلبات الترشح، من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

٢. يمكنك التقدم للكشف الطبي للمرشحين، من خلال عدة طرق.

٣. التسجيل الإلكتروني، بالدخول على الرابط اضغط هنا، ثم اختيار إيقونة موعد حجز الكشف الطبي.

٤. يتيح الموقع، حرية اختيار المستشفى من بين المستشفيات التي سيتم توقيع الكشف الطبي بها على المتقدمين للترشح.

٥. يمكن للمتقدمين للترشح، تسجيل بياناتهم على الموقع والحصول على موعد الكشف فور الدعوة للانتخابات.

٦. وخصصت وزارة الصحة، الخط الساخن 15300 للرد على استفسارات المرشحين بشأن الكشف الطبي.

٧. ويمكنك التوجه لأقرب مستشفى مخصص للكشف، حيث خصصت مُدخل بيانات بكل مستشفى لتسجيل بيانات المتقدمين للترشح ممن لم يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني، للحصول على موعد الكشف الطبي.

٨. تستغرق إجراءات الكشف الطبي تستغرق 24 ساعة لذا يجب البدء في التسجيل مبكرًا.

وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.

يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.

- يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. 

ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.

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