حساب المواطن: انتهاء الهوية الوطنية للمستفد لا يؤثر على الدعم

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:14 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، أن انتهاء الهوية الوطنية للمستفد لا يؤثر على الدعم المقدم له من البرنامج.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنَّ «انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على الدعم في حال كنت مؤهلًا ومستحقًا، ولابدَّ أن يكون (الحساب البنكي) نشطًا للاستفادة من الدعم».

ووجه أحد المواطنين استفسارًا قال فيه: «إذا انتهت هويتي.. حساب المواطن ينزل لي ولا لا؟».

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