السيطرة على حريق بجوار محطة السكة الحديد بالمنيا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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نجحت سيارات إدارة الحماية المدنية في محافظة المنيا، في السيطرة على حريق هائل نشب بصناديق أخشاب مخصصة لملابس الحراسات المكلفة بحراسة محطة السكة للحديد قبل أن تطول مباني المحطة والمناطق المجاورة.

وقال مصدر أمني، إن الحريق نشب في عدد كبير من الصناديق الخشبية من الناحية الشرقية لمحكة السكة الحديد بالمنيا وأسفر الحريق عن تلفيات في الصناديق دون وقوع إصابات بشرية حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي توجهت على الفور إلى مكان الحريق دون حدوث إصابات بشرية أو تلفيات في المنشآت الخاصة بقسم شرطة النقل والمواصلات أو المنشآت الخاصة بمحطة السكة الحديد.

وكما تم إخلاء المنطقة من كافة المحتويات والصناديق بعد اندلاع الحريق قبل أن تمتد النيران إليها.

وأشار المصدر، إلى أن التحريات الأولية تشير إلى أن سبب الحريق إلقاء عقب سيجارة أدى إلى اشتعال النيران في أكوام قش الأشجار والصناديق الموجودة شمال مباني المحطة وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

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المنيا السيطرة على حريق

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