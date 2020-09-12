آخرهم عزمي مجاهد.. 4 رياضيين مصريون لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا (تقرير)

واصل فيروس كورونا حصد ضحاياه من الرياضيين المصريين خلال الفترة الحالية، وآخرهم عزمي مجاهد أسطورة الكرة الطائرة بالنادي الزمالك ومنتخب مصر والذي وافته المنية اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بالفيروس اللعين في أحد المستشفيات عن عمر ناهز الـ70 عامًا.





ويُعد مجاهد واحد من أفضل نجوم الكرة الطائرة في تاريخ مصر وإفريقيا، حقق خلال مسيرته الرياضية كلاعب ومدرب العديد من الألقاب والبطولات على كافة المستويات، وشارك مع المنتخب في دورتين للألعاب الأولمبية، وكأس العالم واختير ضمن أفضل 10 لاعبين بالبطولة عام 1975، كما اختير ضمن أفضل 10 رياضيين في مصر عام 1978، و حصل على 4 أوسمة من رئاسة الجمهورية نظير انجازاته الرياضية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز الرياضيين المصريين الذين وافتهم المنية بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد:-





1- محمد عبده غنيمي:





أول حالة وفاة في الوسط الرياضي المصري بفيروس كورونا المستجد، كانت للمدرب محمد عبد غنيمي مدرب حراس المرمي لنادي بدر التابع لمحافظة البحيرة وأحد أندية القسم الثالث والذي وافته المنية في مايو الماضي متأثرًا بإصابته بالوباء اللعين .





2- محمد علوش:





توفي محمد علوش مدرب نادي عثماثون طنطا في يونيو الماضي، في مستشفى صدر المحلة للعزل بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.





ولعب "علوش" لأندية طنطا وطلائع الجيش وسموحة ودمنهور والأولمبي ومالية كفر الزيات والحمام، كما تولي تدريب عدة أندية بعد اعتزاله منها الحمام وعثماثون مصر والنصر وهلال طبرق والترسانة الليبي ، وظفار العماني والجبلين السعودي والسماوة العراقي.





3- سامح زيتون:





من ضحايا فيروس كورونا في الوسط الرياضي المصري الحكم سامح زيتون أحد حكام منطقة المنوفية لكرة القدم والذي توفي خلال شهر مايو الماضي داخل مستشفي حميات منوف نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.





4- عزمي مجاهد:





انضم لقائمة ضحايا فيروس كورونا في الوسط الرياضي المصري عزمي مجاهد نجم كرة الطائرة السابق بالنادي الزمالك ومنتخب مصر والذي توفي اليوم في احد المستشفيات اثر إصابته بالفيروس المميت، حيث كتب نجله أمير عزمي نجم ومدرب الزمالك السابق لكرة القدم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "أبويا في ذمة الله".



