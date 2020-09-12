طائرة مساعدات طبية من العراق إلى السودان

أرسلت السلطات العراقية، اليوم السبت، أول طائرة عراقية تحمل مساعدات طبية إلى الشعب السوداني، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وكان المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، قال: "بحسب توجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، نقلت الشحنة التي رافقها وفد رسمي بطائرة القوة الجوية العراقية (c130) عبر قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية، وهي عبارة عن 12 طنا من المواد الطبية".

وأضاف حيدر مجيد، أن "الرحلات الجوية والبحرية ستستمر تباعا لنقل بقية المواد الإغاثية المقرر إرسالها بحسب التوجيه".