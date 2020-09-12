المستثمرون يسحبون 24 مليار دولار من صناديق النقد خلال أسبوع

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
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سحب المستثمرون العالميون نحو 24 مليار دولار من صناديق النقد في الأسبوع الماضي ليعيدوا توجيه الأموال إلى الأسواق الناشئة، بينما تباطأوا في الإقبال على التكنولوجيا والذهب، بحسب ما أظهرته إحصاءات تدفقات صناديق أسبوعية لبنك أوف أمريكا.

وقال محللو بنك أوف أمريكا، استنادا إلى بيانات من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية للأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر، إن فئات الأصول، التي سجلت أداء دون بقية الأصول منذ بداية العام، مثل أسهم الأسواق الناشئة، استقطبت 3.4 مليار دولار، وهي أكبر قيمة في تسعة أسابيع.

في غضون ذلك شهدت الولايات المتحدة وأوروبا واليابان نزوحا متواضعا للتدفقات، فيما سجلت أسهم النمو بوول ستريت أكبر خروج للأموال بقيمة 4.1 مليار دولار.

وتوقفت موجة ارتفاع في "وول ستريت" بقيادة شركات التكنولوجيا وإجراءات التحفيز بشكل صارخ الأسبوع الماضي، إذ باع المستثمرون الأسهم لجني الأرباح بعد صعود دفع مؤشر ناسداك الزاخر بشركات التكنولوجيا 70 في المائة من مستويات متدنية سجلها خلال جائحة كورونا.

وخسرت "فيسبوك" و"أمازون. كوم" و"أبل" و"تسلا" و"مايكروسوفت" و"ألفابت" و"نتفليكس" إجمالا ما يزيد على تريليون دولار من رأسمالها السوقي في الفترة بين الثاني والثامن من سبتمبر. لكن بنك أوف أمريكا قال إنه لا يتوقع سوقا هابطة مقبلة، إذ إن البنك المركزي الأمريكي "شديد التيسير" وول ستريت "تغص بالمال".


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