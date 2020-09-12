"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭"B2"‬

خفضت موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭"B2"‬ من ‭"B1"‬، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.









وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان "مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات"، وذلك بحسب رويترز.









لكن موديز أبقت على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية.