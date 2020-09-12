"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭"B2"‬

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:01 م
بوابة الفجر
Advertisements
خفضت موديز التصنيف الائتماني لتركيا إلى ‭"B2"‬ من ‭"B1"‬، قائلة إن نقاط الضعف الخارجية للبلاد ستتسبب على الأرجح في أزمة في ميزان المدفوعات وإن مصداتها المالية آخذة في التناقص.


وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان "مع تزايد المخاطر التي تهدد الوضع الائتماني لتركيا، يبدو أن مؤسسات البلاد لا تنوي أو لا تقدر على التعامل بشكل فعال مع هذه التحديات"، وذلك بحسب رويترز.


لكن موديز أبقت على النظرة المستقبلية للبلاد عند سلبية.

أخبار تهمك

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 14 ساعة

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

منذ 35 دقيقة

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

آخرهم عزمي مجاهد.. 4 رياضيين مصريون لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا (تقرير)

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

المقاولون العرب يخطط لخطف مدافع الزمالك

منذ نصف ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يجهز مفاجأة في صيف 2021

منذ 36 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعة و 18 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

منذ حوالي 3 ساعات

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ ساعتين

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:41 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

02:24 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

12:53 م

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟