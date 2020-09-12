ميريهان حسين تتألق في أحدث جلسة تصوير عبر "إنستجرام"

خضعت الفنانة ميريهان حسين، لجلسة تصوير جديدة، حيث شاركت جمهورها ومحبيها بمجموعة صور جديدة من تلك الجلسة، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".وظهرت ميريهان حسين، بالصور جميلة وأنيقة كعادتها مرتدية فستان قصير باللون البينك، وتركت شعرها الطويل منسدلاً علي كتفيها ووضعت ميكب خفيف يبرز جمال وجهها.وعلق الكثير من محبيها مع الصورة وتعددت التعليقات أبرزها "قمر وجميلة يا ميريهان".يذكر أن آخر أعمال ميريهان حسين، كان مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، إسلام جمال، تامر ‏شلتوت، ‏عفاف شعيب، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً وقت عرضه.