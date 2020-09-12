"صحة المنيا" تواصل فعاليات المبادرة القومية للوقاية من شلل الأطفال بلقاح "سولك"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن استمرار فعاليات المبادرة القومية لتطعيم الأطفال للوقاية من شلل الاطفال والذين لم يسبق لهم التطعيم باي جرعه من لقاح "سولك" والتي بدأت في يوليو الماضي ومستمرة حتى الان، وذلك في نطاق الوحدات الصحية والمراكز الطبية ومكاتب الصحة على مستوى المحافظة، بهدف الوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين.

من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن المرحلة العمرية للأطفال المستهدفين من التطعيم تبدأ من يناير 2016 وحتى مارس 2018، حيث يتم الان اعطاء الجرعة الثانية وتطعيم الاطفال الذين تخلفوا عن الجرعة الاولى، مشيرًا إلى قيام المديرية بتوفير الطعوم اللازمة طوال فترة التطعيم، حتى يتم إعطاء الجرعات الي أكبر عدد من الأطفال المستهدفين.

أوضح وكيل الوزارة، ان الحملة حققت 91% من المستهدف من الجرعة الاولى و63 % من المستهدف خلال الجرعة الثانية، وجارى استمرار المبادرة حتى الوصول الى جميع الاطفال المستهدفين، كما يتم التنسيق مع ادارة الطب الوقائي، لتكثيف اعمال المتابعة وعقد الاجتماعات لتقييم اعمال المبادرة لبحث نتائج الحملة.

وأضاف ان المديرية تعمل على توفير أرصدة استراتيجية كافية من مختلف الطعوم والأمصال، حيث تم توفير رصيد استراتيجي من الطعوم اللازمة كالطعوم الخاصة بالمسافرين إلى الخارج والمسافرين لدول متوطن بها أمراض معدية، كطعوم الحمى الصفراء والسحائي الرباعي وشلل الاطفال والكوليرا وتوفير الامصال الخاصة بحالات العقر والتسمم، بالإضافة الى توافر جميع التطعيمات الروتينية للأطفال وامصال الطوارئ بجميع المستشفيات.

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