تحرك عاجل من"التموين" ضد موظف مكتب الدلنجات بالبحيرة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قرر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وقف مدير مكتب تموين بندر الدلنجات بالبحيرة عن العمل وتحويله للتحقيق، وذلك على خلفية أن أحدى السيدات من الدلنجات بالبحيرة عند ذهابها إلى مكتب تموين بندر الدلنجات وطلبت من مكتب التموين استخراج ورقه لصرف الخبز، وتم التعامل معها بعدم اهتمام وبشكل غير مقبول من جانب بعض العاملين بالمكتب، وبالبحث والمراجعة مع مديرية تموين البحيرة تبين أن السيدة صاحبه الواقعة كانت قد تقدمت بعمل بدل تالف للبطاقة التموينية الخاصة بها علي موقع دعم مصر وذهبت للمكتب لاستلام خطاب الخبز، وجارى استخراج بطاقة بدل تالف للسيدة المذكورة.


وبعد رصد وتداول ما حدث على مواقع السوشيال ميديا تم عرض ذلك على معالي السيد على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذي قرر على الفور إيقاف مدير مكتب تموين الدلنجات عن العمل والتحقيق معه.


وأكد المصيلحي بأن هناك توجيهات وتعليمات وزارية مشددة ودائمة لكافة العاملين بمكاتب التموين بحسن التعامل مع المواطنين بكل اهتمام وعناية وتلبيه لكافة احتياجاتهم وإنهاء خدماتهم التموينية، وأكد المصيلحي أنه لن يسمح بالتجاوز مع أي مواطن حال طلبه اي خدمة من مكاتب التموين أو مراكز الخدمة التابعة للوزارة.

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