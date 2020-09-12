أحدث جلسة تصويرية لريم مصطفي على الرمال "صورة"

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:59 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة ريم مصطفي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ريم مصطفي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، اعتمدت فيها على إطلالة جذابة، حيث ظهرت بفستان أبيض طويل، وكانت جالسة على الرمال، وحازت إطلالتها على العديد من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن ريم مصطفي، انتهت من تصوير فيلم "العنكبوت" تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ويسجل التجربة السينمائية الثالثة لريم مصطفى بعد فيلمى "مش رايحين فى داهية" مع المخرج أحمد صالح قبل 3 سنوات، و"ولاد رزق 2" مع المخرج طارق العريان والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى.

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