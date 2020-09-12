تحطم طائرة أمريكية وسقوطها على موقف للسيارات في لوس أنجلوس

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة، اليوم السبت، مقتل شخصين، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة Navion ذات محرك واحد، وسقوطها على موقف للسيارات بالقرب من مطار في لوس أنجلوس.

ووفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، وقع الحادث، بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (مساء السبت بتوقيت موسكو).

وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن الطائرة أقلعت من مطار "فان نويس"، متوجهة إلى مقاطعة سانتا باربرا، وتحطمت بعد سقوطها واشتعلت النيران فيها، وتوفي شخصان على الفور نتيجة الحادث.

ويشارك ممثلو إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB)، بالتحقيق في الحادث.