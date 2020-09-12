تحطم طائرة أمريكية وسقوطها على موقف للسيارات في لوس أنجلوس

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:49 م
تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في الولايات المتحدة، اليوم السبت، مقتل شخصين، جراء تحطم طائرة تابعة لشركة Navion ذات محرك واحد، وسقوطها على موقف للسيارات بالقرب من مطار في لوس أنجلوس.

 

ووفقًا لإدارة الإطفاء في لوس أنجلوس، وقع الحادث، بعد ظهر يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (مساء السبت بتوقيت موسكو).

 

وأشارت المعلومات الأولية، إلى أن الطائرة أقلعت من مطار "فان نويس"، متوجهة إلى مقاطعة سانتا باربرا، وتحطمت بعد سقوطها واشتعلت النيران فيها، وتوفي شخصان على الفور نتيجة الحادث.

 

ويشارك ممثلو إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) والمجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل (NTSB)، بالتحقيق في الحادث.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موقف للسيارات لوس انجلوس تحطم طائرة امريكية

أخبار تهمك

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 15 ساعة

ريال مدريد يجهز مفاجأة في صيف 2021

منذ 36 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

منذ حوالي 3 ساعات

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

منذ 35 دقيقة

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

آخرهم عزمي مجاهد.. 4 رياضيين مصريون لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا (تقرير)

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعة و 18 دقيقة

المقاولون العرب يخطط لخطف مدافع الزمالك

منذ نصف ساعة

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 14 ساعة

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ ساعتين

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

حادث غريب.. ركاب طائرة ينجون من الموت بأعجوبة بعد تحطمها في مدينة تكساس (صور)

قتلى وجرحى في تحطم طائرة بالولايات المتحدة

تحطم طائرة فوق منزل في لوس أنجلوس

مقتل شخصين بعد اصطدام طائرة بمنزل فى نيويورك

مقتل 3 أشخاص بينهم رضيع في تحطم طائرة بسويسرا

سقوط طائرة في بحيرة بولاية ماساتشوستس الأمريكية

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:41 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

02:24 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

12:53 م

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟