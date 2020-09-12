صحة المنيا: تخصص 3 مستشفيات للكشف على مرشحي مجلس النواب

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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خصصت مديرية الصحة في المنيا، 3 مستشفيات موزعه بشمال ووسط وجنوب المحافظة، لتوقيع الكشف الطبي علي المتقدمين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة 2020.

وجري تخصيص مركز بمستشفى المنيا العام، وآخر في الجنوب بمستشفى ملوي العام، وثالث في الشمال بمستشفى مغاغة العام، بالإضافة إلى القومسيون الطبي بمدينة المنيا.

وعلى جانب اخر اعلنت مصادر طبيه في المنيا، عن ظهور 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فيما تماثل 10 للشفاء بعد تحول نتيجة عيناتهم من الإيجابية للسلبيه، بينما لازال نحو 32 مصابا يتلقون العلاج داخل مستشفيات العزل والاشتباه.

وقال مسؤول بالصحة، إن حالات الإصابة ترتفع وتنخفض علي مدار أسبوع مطالبا المواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية، بإرتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة.

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات، ورؤساء الشركات والهيئات، بتنفيذ ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب إتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحتهم وسلامتهم وتحسبا لما تم رصده من احتمالية حدوث موجه ثانيه من الفيروس في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتيسير على المواطنين، والخاصة بإعادة فتح المنشآت الخدمية والترفيهية وفقًا لضوابط محددة.
حث المحافظ جميع المواطنين والمترددين على الأسواق، والمحلات، والمنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بإرتداء الكمامات الواقية، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، والالتزام بكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة

وقال مسؤول بالصحة، إن المراكز الطبية تخضع للإجراءات التي تنظمها الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الصحة، مؤكداعلي الالتزام بالمواعيد المقررة.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت في وقت سابق قرارا يتضمن إجراء الفحوص والتحاليل الطبيبة اللازمة للترشح لانتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 10 وحتى 26 سبتمبر الجاري، على أن يقوم طالب الترشح بتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء التحاليل اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي أداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك وفقا لقرار وزيرة الصحة رقم 593 لسنة 2020.

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