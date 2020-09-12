تأجيل محاكمة 8 متهمين في "أحداث المطرية" لـ 15 نوفمبر

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:49 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أجلت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة مُحاكمة 8 مُتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية".. وذلك لجلسة 15 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي.


كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

منذ يوم

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

منذ ساعة و 18 دقيقة

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

منذ 35 دقيقة

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

خلال ساعات.. الأهلي يتعاقد رسميا مع يوسف البلايلي

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة من العيار الثقيل.. بديل رمضان صبحي يوافق على الانتقال للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يجهز مفاجأة في صيف 2021

منذ 36 دقيقة

بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

منذ ساعتين

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة من السيسي بشأن مخالفات البناء في القرى

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

منذ حوالي 15 ساعة

المقاولون العرب يخطط لخطف مدافع الزمالك

منذ نصف ساعة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

قرار محمود الخطيب تجاه أزمة صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

سيناريو غير متوقع.. الزمالك يخطف من الأهلي صفقة "الصخرة"

منذ حوالي 14 ساعة

آخرهم عزمي مجاهد.. 4 رياضيين مصريون لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا (تقرير)

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين مانشستر يونايتد وريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
01:41 م

مصطفى ثابت يناشد محافظ الفيوم بحل أزمة أسعار التصالح في مخالفات البناء

الكلمة التي فجرت براكين الغضب بين جاريث بيل وزيدان

02:24 م

عاجل.. مفاجأة مدوية تقلب الطاولة على نجم الزمالك بسبب صالح جمعة

02:50 م

مفاجآت بالجملة.. قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة خيمناستيكا

12:53 م

عاجل| بعد تفحم 12 دراجة نارية.. السيطرة على حريق خلف قسم العمرانية

12:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟