الإمارات تسجل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:31 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في الإمارات، اليوم السبت، 1007 إصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يشكل أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء الجائحة.

 

واجرت وزارة الصحة الإماراتية، 95287 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، ما أدى لاكتشاف 1007 إصابات جديدة  بالفيروس، فيما تم تسجيل حالة وفاة وحيدة، وتماثل للشفاء خلال اليوم الماضي 521 شخصا.

 

وبحسب وزارة الصحة الإماراتية، ارتفعت حصيلة الإصابات في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 78849 إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 399 حالة حتى الآن.

 

وأشارت زارة الصحة الإماراتية، إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 68983 شخصا.

 

وسجلت الإمارات أكبر حصيلة يومية للإصابات بلغت 994 حالة في مايو الماضي، لكن الأعداد عادت للارتفاع بعدما بلغت مستوى 164 إصابة في الثالث من أغسطس المنقضي.

 

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