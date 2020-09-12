قضية جديدة.. صالح جمعة متهم بدهس "شاب" بسيارته

تحقق نيابة الجيزة مع صالح جمعة، اليوم السبت، في تهمة دهس شاب بسيارته على كورنيش النيل عقب إخلاء سبيله من القضية الأولى في التصادم مع سيارتين.





وتم ترحيل صالح في سيارة ترحيلات إلى نيابة الجيزة، وسيحقق معه رئيس النيابة المستشار ضياء نجم الدين، للتحقيق معه في القضية الجديدة.





وكانت نيابة قصر النيل قررت إخلاء سبيل صالح جمعة بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد التصالح في واقعة اصطدام سيارته بسيارتين بمنطقة الزمالك.