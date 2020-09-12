وزير الرياضة ينعي كابتن عزمي مجاهد
السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:25 م
أية حمروشي
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نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض.
وتقدم وزير الرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية والكرة الطائرة المصرية في وفاة الكابتن عزمي مجاهد أحد رموز الكرة الطائرة ونادي الزمالك والرياضة المصرية كلاعب ومدرب وإداريا وإعلاميا، وأحد الشخصيات التي أعطت الرياضة الرياضة المصرية الكثير من الخدمات بكل إخلاص وتفاني ومسيرة حافلة من الانجازات.
وقال وزير الرياضة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: "كابتن عزمي مجاهد أعطيت الكثير للرياضة ومصر ، وبالأمس القريب كابتن جابر عبد العاطي تغمدكم الله بواسع رحمته".
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