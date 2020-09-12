وزير الرياضة ينعي كابتن عزمي مجاهد

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:25 م
اشرف صحي
اشرف صحي
أية حمروشي
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نعى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكابتن عزمي مجاهد مدير إدارة المتابعات باتحاد الكرة، وعضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض. 

وتقدم وزير الرياضة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرياضة المصرية والكرة الطائرة المصرية في وفاة الكابتن عزمي مجاهد أحد رموز الكرة الطائرة ونادي الزمالك والرياضة المصرية كلاعب ومدرب وإداريا وإعلاميا، وأحد الشخصيات التي أعطت الرياضة الرياضة المصرية الكثير من الخدمات بكل إخلاص وتفاني ومسيرة حافلة من الانجازات.

وقال وزير الرياضة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: "كابتن عزمي مجاهد أعطيت الكثير للرياضة ومصر ، وبالأمس القريب كابتن جابر عبد العاطي تغمدكم الله بواسع رحمته".

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