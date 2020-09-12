صفقة الأهلي المُنتظرة.. ماذا قدم محمد إبراهيم خلال مشواره الكروي؟ (أرقام)

كشفت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية عن توقيع محمد إبراهيم نجم الزمالك السابق والمقاصة الحالي على عقود انتقاله إلي الأهلي، بداية من الموسم الكروي المقبل، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.





وجاء تعاقد النادي الأهلي مع محمد إبراهيم بعد موافقة المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأهلاوي على ضم اللاعب هذا الصيف، خاصة بعد تألقه في المباريات الأخيرة رفقة المقاصة.





ومن المنتظر أن يدخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات رسمية مع إدارة نادي مصر المقاصة خلال الأيام المقبلة لحسم صفقة نجم الزمالك السابق بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، خاصة وأن اللاعب يرتبط بعقد مع النادي الفيومي حتي نهاية الموسم المقبل.





محمد إبراهيم من مواليد 1 مارس لعام 1992 يبلغ عمره 28 عامًا، بدايته كانت في قطاع الناشئين بالنادي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول بالقلعة البيضاء موسم 2011 / 2012، واستمر مع الفريق حتي 2014 قبل رحيله إلي البرتغالي لخوض تجربة احترافية قصيرة مع ماريتيمو البرتغالي، وعاد للزمالك مجددا عام 2015 ولعب معه 4 سنوات قبل انتقاله للمقاصة العام الماضي.





شارك "هيما" في 186 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات (114 بالدوري الممتاز – 52 في بطولات إفريقيا – 16 بكأس مصر – 2 بكأس السوبر المصري – 2 بالبطولات العربية).





سجل محمد إبراهيم 23 هدفًا بقميص الزمالك، وصنع أكثر من 34 هدفًا، وحصل على 22 بطاقة صفراء، وتعرض للطرد 4 مرات خلال مشواره مع الفريق الأبيض، وتوج مع الفريق بكأس مصر 6 مرات، وكأس السوبر المحلي، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس السوبر المصري السعودي.





أما مع فريق مصر المقاصة خاض "هيما" 20 مباراة حتي الآن (18 مباراة بالدوري – 2 بكأس مصر)، وسجل 4 أهداف وصنع مثلها، وحصل على بطاقتين صفراء، ويقدم مستويات رائعة رفقة الفريق الفيومي منذ استئناف النشاط الكروي بعد فترة توقف المنافسات الرياضية بسبب فيروس كورونا.





بينما خاض اللاعب 8 مباريات فقط خلال تجربته الاحترافية الوحيدة مع فريق ماريتيمو البرتغالي، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف مع الفريق.





محمد إبراهيم كان واحد من نجوم منتخب مصر للشباب تحت قيادة المدرب ضياء السيد وشارك في 12 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.





وحصل "هيما" مع الفراعنة الصغار على المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2011، كما شارك في مونديال الشباب في نفس العام، وسجل "هاتريك" في شباك النمسا بمرحلة المجموعات، وخرج المنتخب من دور الـ16 بالبطولة على يد الأرجنتين.





وخاض نجم الزمالك السابق 7 مباريات دولية مع منتخب مصر الأول (5 مباريات ودية – 1 بتصفيات أمم إفريقيا – 1 بتصفيات كأس العالم)، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.











