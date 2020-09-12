الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مدار الأسبوع (فيديو)

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن نسبة الرطوبة مازالت مرتفعة حيث تصل إلى 83% على الوجه البحري والقاهرة، وهو ما يزيد من شعورنا بحرارة الطقس.

وأشارت "إيمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا طفيفا اليوم بحوالي درجتين على مدار الأسبوع، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت أن فرص سقوط الأمطار مازالت مستمرة على مدينتي حلايب وشلاتين، لافتة إلى أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر.

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية إيمان منصور عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، ON، حالة الطقس اليوم السبت.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحري ويكون معتدلًا في السواحل الشمالية، وسيكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، مع توقعات بفرص سقوط أمطار متوسطة على مناطق بالوجه البحري ليلًا، وأن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ليلًا.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 24
الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25
مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 23
بورسعيد العظمى 32 والصغرى 25
دمياط العظمى 31 والصغرى 26
الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 22
السويس العظمى 35 والصغرى 24
العريش العظمى 33 والصغرى 23
طابا العظمى 35 والصغرى 25
سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 20 
شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 30
الغردقة العظمى 39 والصغرى 28
الفيوم العظمى 36 والصغرى 24
بني سويف العظمى 36 والصغرى 24
المنيا العظمى 37 والصغرى 24
أسيوط العظمى 38 والصغرى 25

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