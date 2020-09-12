قرقاش: أمامنا حلول قد تعزز الأمن والإستقرار والازدهار بالمنطقة

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:02 م
قرقاش
قرقاش
وكالات
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أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم السبت، أن التطورات المتسارعة في المنطقة مؤشر واضح نحو ضرورة مراجعة استراتيجيات لم تؤت ثمارها ونبذ سياسة المحاور.

 

وقال قرقاش، عبر حسابه على موقع تويتر: "بعيدا عن الضجيج أمامنا ظروف قد تمهد لحلول سياسية تعزز الأمن والإستقرار والازدهار".

 

وفي وقت سابق، أوضح قرقاش، أن الإمارات ملتزمة بتحقيق السلام في المنطقة والعالم، عقب ترشيحها لمقعد بمجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023.

 

وأعرب "قرقاش"، عن شكر الإمارات للدول الأعضاء في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ على تأييدهم لترشيح الدولة لمقعد مجلس الأمن الدولي للفترة 2022-2023".

 

وتابع قرقاش: "سنواصل التزامنا بمبادئ التعاون متعدد الأطراف لتحقيق السلام والأمن في منطقتنا والعالم".

 

وكانت لانا نسيبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عبّرت عن شكرها لمجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، لدعمها ترشح بلادها للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الدولي.

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قرقاش حلول الامارات الاستقرار والازدهار

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