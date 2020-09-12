بعد عرض الرجاء.. الزمالك يفتح ملف بيع نجمه

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:00 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
أميرة فطيم
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يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، مصير المغربي حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول للكرة بالقلعة البيضاء، والمعار لصفوف فريق الرجاء البيضاوى المغربى، سواء بالعودة لاستكمال مسيرته مع الفريق الأبيض أو الرحيل.

وفتح نادي الرجاء خط المفاوضات مع مسؤولي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية؛ لشراء حميد أحداد، في ظل رغبة اللاعب في البقاء مع الفريق البيضاوي واستكمال مشواره الناجح في المغرب.

ورفع النادي المغربي قيمة العرض الذي قدمه لنادي الزمالك، مؤكدا أنه عرض مغري للغاية، لحاجة الرجاء لخدمات اللاعب بعدما أصبح أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيل الفريق.

ولم يكشف نادي الزمالك عن قراره حتى الآن في مصير حميد أحداد، إلا أنه تتجه النية داخل القلعة البيضاء لعدم الموافقة على بيع اللاعب، بعدما قدم آداء مميز مع فريق الرجاء.

ويتمسك النادي المغربي ببند في عقد إعارة اللاعب ينص على انتهاء فترة الاعارة بعد نهاية مباريات البطولة الاحترافية المغربية، أي بقاء اللاعب حتى آخر مباراة في بطولة الدوري المغربي الممتاز، وذلك في حال لم ينجح الرجاء في تفعيل بند شراء اللاعب، والمقدر بمليون و500 ألف دولار.

يذكر أن حميد أحداد انضم إلى نادي الزمالك غي صيف 2018، قادما من صفوف فريق الدفاع الحسنى بعقد لمدة 4 سنوات، قبل أن تقرر إدارة القلعة البيضاء إعارته هذا الموسم لفريق الرجاء.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الرجاء يوم 26 سبتمر الجاري، في ذهاب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، على ءن تقام مباراة الإياب يوم 3 أكتوبر القادم.



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مرتضى منصور رياضة حميد احداد الاخبار الرياضية اخبار الزمالك

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